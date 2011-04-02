Фоди Траоре
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2
Брест
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Брест
1 : 2
Лилль
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1
Лилль
2
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Брест
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2
Брест
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Лорьян
2 : 0
Брест
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
2
Брест
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Брест
0 : 0
Монпелье
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
0
Монпелье
0
был в запасе
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4
Ланс
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0
Лорьян
0
был в запасе