Грэгори Лоренци
№26
Защитник
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Команда
Арль-Авиньон
Возраст
37
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3
Арль-Авиньон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
2'
2'
2'
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
24'
24'
24'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
54'
54'
54'
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1
Арль-Авиньон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0
Монпелье
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Арль-Авиньон
0
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Брест
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
1
Брест
1
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Лилль
3 : 1
Брест
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3
Брест
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Бордо
0 : 2
Брест
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Брест
2
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Монако
0 : 1
Брест
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0
Брест
1
был в запасе