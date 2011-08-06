Симон Понтдем
№16
Вратарь
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Команда
Осер
Возраст
33
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3
Осер
1
был в запасе