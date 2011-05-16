Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Нидерланды
Франция
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Челси
Манчестер Сити
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Гаэтан Денев
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1
Лион
1
был в запасе
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:00
Марсель
3 : 0
Брест
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3
Брест
0
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Брест
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
Брест
2 : 0
Ренн
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2
Брест
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Брест
1 : 2
Лилль
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1
Лилль
2
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Брест
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2
Брест
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Брест
1 : 3
Бордо
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1
Бордо
3
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Валансьен
3 : 0
Брест
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3
Брест
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 1
Нанси
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
был в запасе
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010
30 нояб. 2010
вт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4
Ланс
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Брест
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Брест
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1
Сошо
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
3 : 1
Брест
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3
Брест
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
Показать все игры