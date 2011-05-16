Гаэтан Денев
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2011 16 мая 2011 пн 22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011 16 мая 2011 пн 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
1
Лион
1
был в запасе
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
Марсель
3 : 0
Брест
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3
Брест
0
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Монпелье
0 : 0
Брест
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Брест
1
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 0
Ренн
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
2 : 1
Брест
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2
Брест
1
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
Брест
1 : 2
Лилль
19.03.2011 19 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1
Лилль
2
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Брест
12.03.2011 12 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
2
Брест
0
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
Брест
1 : 3
Бордо
06.03.2011 06 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1
Бордо
3
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1
Брест
1
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Валансьен
3 : 0
Брест
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Валансьен
3
Брест
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
Брест
2 : 1
Нанси
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Брест
1 : 3
Кан
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Кан
3
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Брест
0 : 0
Марсель
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0
Марсель
0
был в запасе
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
Брест
4 : 1
Ланс
30.11.2010 30 нояб. 2010 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4
Ланс
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
Ренн
2 : 1
Брест
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Брест
1
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Брест
1 : 1
Сошо
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
1
Сошо
1
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Лилль
3 : 1
Брест
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лилль
3
Брест
1
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
Брест
2 : 0
Сент-Этьен
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Сент-Этьен
0
был в запасе