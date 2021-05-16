Ромен Амума
№21
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
34
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Лилль
0 : 0
Сент-Этьен
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
16'
16'
16'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 18:05
16'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Сент-Этьен
1 : 2
Брест
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1
Брест
2
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
90'
90'
90'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
37'
37'
37'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 52' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
74'
74'
74'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
19'
19'
19'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
19'
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
26'
26'
26'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур