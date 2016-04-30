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Александр Коефф
№29
Полузащитник
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Команда
Газелек
Возраст
29
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2015/2016
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Газелек
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2
Газелек
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Газелек
3 : 2
Бастия
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3
Бастия
2
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Газелек
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 3
Труа
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2
Труа
3
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 0
Генгам
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0
Генгам
0
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0
Монпелье
4
был в запасе
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
45'
45'
45'
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1
Газелек
0
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Монако
2 : 2
Газелек
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
Газелек
2 : 1
Лион
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2
Лион
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
90'
90'
90'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Газелек
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
Бастия
1 : 2
Газелек
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
34'
34'
34'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
Кан
2 : 0
Газелек
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
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