Стивен Джозеф-Монроуз
№28
Нападающий
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Команда
Габала
Возраст
30
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Динамо
0 : 1
Генк
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Генк
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур