Дарнель Ситу
№23
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ланс
1 : 1
Брест
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Брест
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Валансьен
1 : 1
Ланс
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1
Ланс
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Ланс
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3
Ланс
1
был в запасе
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Ланс
1 : 2
Нанси
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1
Нанси
2
был в запасе