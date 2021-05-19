Серж Орье
№24
Защитник
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Команда
Тоттенхэм
Возраст
28
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
5'
5'
5'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
5'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур