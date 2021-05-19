Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Нидерланды
Франция
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Челси
Манчестер Сити
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Серж Орье
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Тоттенхэм
Возраст
28
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
5'
5'
5'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
5'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
Показать все игры