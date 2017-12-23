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Седрик Бакамбу
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Вильярреал
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
Леганес
3 : 1
Вильярреал
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
19'
19'
19'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
19'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 0
Малага
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
Атлетико
1 : 1
Вильярреал
55'
55'
55'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:00
Вильярреал
4 : 0
Лас-Пальмас
48'
48'
48'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
13:00
48'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
17:15
Жирона
1 : 2
Вильярреал
9', 20'
9', 20'
9', 20'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
17:15
9', 20'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:30
Вильярреал
3 : 0
Эйбар
25', 52'
76'
25', 52'
76'
25', 52'
76'
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:30
25', 52'
76'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
Хетафе
4 : 0
Вильярреал
42'
42'
42'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
4
Вильярреал
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
41'
41'
41'
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
Вильярреал
3 : 1
Бетис
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур