Николас Пальоис
№4
Защитник
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Команда
Нант
Возраст
33
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Брест
1 : 4
Нант
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1
Нант
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Страсбур
1 : 2
Нант
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Лион
61'
61'
61'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
61'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
1 : 0
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
43'
43'
43'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
73'
73'
73'
73'
73'
73'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
68'
68'
68'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур