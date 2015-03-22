Артем Каташевский
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
27
Рост
182
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
0
Зенит
1
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Рубин
1
Динамо
1
был в запасе