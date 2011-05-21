Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Нидерланды
Франция
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Челси
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Себастьян Шаббер
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0
Монако
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2
Монако
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Монако
0
был в запасе
Показать все игры