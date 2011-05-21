Себастьян Шаббер
№40
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
01.05.2011 01 мая 2011 вс 22:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Монако
2
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1
Лилль
0
был в запасе
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
был в запасе
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0
Монако
0
был в запасе
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Кан
2
был в запасе
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Монако
0
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3
Лорьян
1
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2
Монако
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
1
Монако
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Монако
2 : 1
Сошо
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Сошо
1
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
Ренн
1 : 0
Монако
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1
Монако
0
был в запасе