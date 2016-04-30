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Коронавирус
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Яссин Джеббур
№24
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Кан
0 : 0
Бастия
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
0
Бастия
0
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Тулуза
4 : 0
Бастия
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
4
Бастия
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
Бастия
2 : 1
Марсель
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бастия
2
Марсель
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Бастия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1
Бастия
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Труа
1 : 1
Бастия
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1
Бастия
1
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
1 : 2
Монако
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
1
Монако
2
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Бастия
1 : 0
Бордо
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1
Бордо
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 16 тур
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Бастия
1 : 3
Ницца
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
1
Ницца
3
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Бастия
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:00
Сент-Этьен
2 : 1
Бастия
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
2
Бастия
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Бастия
3 : 0
Генгам
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3
Генгам
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
Лорьян
1 : 1
Бастия
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1
Бастия
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 1
Ренн
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
2
Ренн
1
был в запасе