Душан Тадич
№10
Полузащитник
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Команда
Аякс
Возраст
32
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Рома
1 : 1
Аякс
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
53'
53'
53'
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
53'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
49'
49'
49'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
82'
82'
82'
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
82'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Аякс
2 : 1
Лилль
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Лилль
1 : 2
Аякс
87'
87'
87'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
87'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лилль
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала