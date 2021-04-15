Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Нидерланды
Франция
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Челси
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Душан Тадич
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аякс
Возраст
32
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Рома
1 : 1
Аякс
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Аякс
1 : 2
Рома
53'
53'
53'
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
53'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
49'
49'
49'
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
82'
82'
82'
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
82'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Аякс
2 : 1
Лилль
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Лилль
1 : 2
Аякс
87'
87'
87'
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
87'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лилль
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала