Мортен Скубо
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
Оденсе
1 : 2
Висла
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Висла
2
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
3
Оденсе
2
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Оденсе
1 : 4
Твенте
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Оденсе
1
Твенте
4
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Висла
1 : 3
Оденсе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Висла
1
Оденсе
3
был в запасе