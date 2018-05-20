Пжемислав Тытонь
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Депортиво
Возраст
34
Рост
195
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
был в запасе
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
Жирона
2 : 0
Депортиво
09.03.2018 09 марта 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2
Депортиво
0
был в запасе
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
был в запасе
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
Депортиво
1 : 3
Сельта
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1
Сельта
3
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
был в запасе
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 18:15
Депортиво
0 : 1
Атлетико
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
0
Атлетико
1
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
Лас-Пальмас
1 : 3
Депортиво
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
3
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Депортиво
2 : 1
Хетафе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2
Хетафе
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Эспаньол
4 : 1
Депортиво
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4
Депортиво
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
Бетис
2 : 1
Депортиво
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2
Депортиво
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Депортиво
2 : 4
Реал Сосьедад
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
Леванте
2 : 2
Депортиво
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
2
Депортиво
2
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 23:15
Депортиво
0 : 3
Реал
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 23:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0
Реал
3
был в запасе