Тедди Мезаг
№6
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 22:00
Лилль
0 : 1
Монпелье
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
0
Монпелье
1
был в запасе