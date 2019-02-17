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Джонатан Лигали
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
30
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Лилль
0 : 0
Монпелье
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Монпелье
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
Ренн
0 : 0
Монпелье
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Монпелье
0
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Монпелье
2 : 2
Ренн
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
2
Ренн
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Тулуза
0 : 3
Монпелье
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0
Монпелье
3
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Монпелье
2 : 0
Бордо
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
2
Бордо
0
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Монпелье
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0
Монпелье
1
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Монпелье
0 : 0
Сент-Этьен
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0
Сент-Этьен
0
был в запасе