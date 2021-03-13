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Жесси Мулен
№30
Вратарь
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
35
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Сент-Этьен
2 : 3
Ланс
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2
Ланс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
58'
58'
58'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ним
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Брест
4 : 1
Сент-Этьен
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
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