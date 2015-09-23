Сергей Коротков
№20
Защитник
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Команда
Витязь
Возраст
30
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
Тамбов
2 : 3
Крылья Советов
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 15:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тамбов
2
Крылья Советов
3
минуты: 58' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала