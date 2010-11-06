Григорий Любимов
№16
Вратарь
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Команда
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Урал
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
0
был в запасе
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Авангард
0 : 1
Урал
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2
Волгарь
0
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1
Урал
1
был в запасе