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Владимир Зубарев
№60
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
170
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
2
Уфа
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
Уфа
2 : 0
Урал
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2
Урал
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Спартак
3 : 1
Уфа
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Уфа
1
был в запасе
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
Уфа
2 : 1
Рубин
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
2
Рубин
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
Уфа
1 : 0
Локомотив
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Локомотив
0
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
3
Уфа
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
1 : 0
Уфа
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
1
Уфа
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
Динамо
1 : 1
Уфа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
1
Уфа
1
был в запасе
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
17:30
Амкар
0 : 0
Уфа
08.08.2017
08 авг. 2017
вт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар
0
Уфа
0
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
3 : 2
Ахмат
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
3
Ахмат
2
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
Урал
1 : 1
Уфа
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Спартак
23.07.2017
23 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Уфа
0
Спартак
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Тосно
0 : 1
Уфа
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тосно
0
Уфа
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур