Егор Егоров
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
28
Рост
179
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 17:00
Химик
1 : 2
Краснодар
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химик
1
Краснодар
2
был в запасе