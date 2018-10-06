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Станислав Прокофьев
№11
Нападающий
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Команда
Луч
Возраст
34
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
20:00
Сочи
2 : 2
Луч
5'
29'
5'
29'
5'
29'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
20:00
5'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сочи
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Сибирь
77'
77'
77'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
10:00
77'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
14:00
Тюмень
0 : 0
Луч
82'
83'
82'
83'
82'
83'
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 1 тур