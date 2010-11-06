Иван Новович
№28
Защитник
Подписаться
Команда
Зета
Возраст
32
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Урал
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Краснодар
1
Урал
0
был в запасе
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе