Александер Н'Думбу
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
29
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0
Марсель
0
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 22:00
Марсель
2 : 2
Монако
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
2
Монако
2
был в запасе