Мбай Лей
№9
Нападающий
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Команда
Зюлте-Варегем
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
16'
16'
16'
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
16'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Локерен
1 : 0
Легия
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локерен
1
Легия
0
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Легия
1
Локерен
0
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур