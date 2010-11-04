Матия Шкаработ
№4
Защитник
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Команда
Риека
Возраст
33
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Гент
3 : 1
Спортинг
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
3
Спортинг
1
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Спортинг
5 : 1
Гент
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
Гент
1 : 1
Лилль
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур