Альдо Адорно
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 21:45
Реал
5 : 2
АПОЭЛ
04.04.2012 04 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 68' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Реал
5
АПОЭЛ
2
минуты: 68' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
27.03.2012 27 марта 2012 вт 21:45
АПОЭЛ
0 : 3
Реал
27.03.2012 27 марта 2012 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
АПОЭЛ
0
Реал
3
был в запасе