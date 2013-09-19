Андреас Ставру
№8
Полузащитник
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Команда
АЕЛ
Возраст
32
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Аполлон
1 : 2
Трабзонспор
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аполлон
1
Трабзонспор
2
был в запасе