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Силва Марсело (Марсело Силва)
№14
Защитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
32
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2013/2014
2010/2011
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
22:59
Реал
4 : 0
Альмерия
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал
4
Альмерия
0
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1
Альмерия
0
был в запасе
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Альмерия
2 : 2
Валенсия
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
2
Валенсия
2
был в запасе
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
Альмерия
4 : 3
Реал Сосьедад
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
4
Реал Сосьедад
3
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
-:-
Альмерия
0 : 0
Малага
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0
Малага
0
был в запасе
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
-:-
Альмерия
2 : 0
Атлетико
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Атлетико
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
14:00
Эльче
1 : 0
Альмерия
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
1
Альмерия
0
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Альмерия
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2
Альмерия
0
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0
Альмерия
1
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
Сельта
3 : 1
Альмерия
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
3
Альмерия
1
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Альмерия
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
3
Альмерия
0
был в запасе
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Атлетико
4 : 2
Альмерия
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4
Альмерия
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
Альмерия
2 : 2
Эльче
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2
Эльче
2
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
был в запасе