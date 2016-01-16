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Коронавирус
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Маркос Ангелери
№2
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Возраст
38
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Севилья
2 : 1
Малага
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2
Малага
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
20:15
Лас-Пальмас
1 : 1
Малага
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Малага
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:30
Эспаньол
2 : 0
Малага
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
0:05
Малага
0 : 1
Бетис
48'
48'
48'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:00
Валенсия
3 : 0
Малага
23'
23'
23'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:00
минуты: 1' - 32'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3
Малага
0
минуты: 1' - 32' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:05
Малага
3 : 1
Реал Сосьедад
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:15
Реал
0 : 0
Малага
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
Малага
0 : 1
Вильярреал
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
75'
75'
75'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Малага
0 : 0
Севилья
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур