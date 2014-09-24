Алексей Хрущев
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сокол
Возраст
28
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Сызрань-2003
3 : 0
Ростов
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сызрань-2003
3
Ростов
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Кубок, 1/16 финала