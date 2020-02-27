Вуядин Савич
№90
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
30
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала