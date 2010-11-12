Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Франция
Нидерланды
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Челси
Барселона
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Сейчиро Маки
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010
12 нояб. 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
был в запасе
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 0
Ахмат
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
2
Ахмат
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
Томь
1 : 0
Амкар
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
11:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
1
Амкар
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
Амкар
1 : 2
Локомотив
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
11:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Локомотив
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
Зенит
2 : 0
Амкар
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Динамо
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Динамо
1
был в запасе
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010
24 сент. 2010
пт
17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Спартак
2
Амкар
2
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Крылья Советов
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
2
Крылья Советов
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
Рубин
3 : 0
Амкар
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
18:45
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
3
Амкар
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
12:45
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур