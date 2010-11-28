Мигель Анхель Луке
№26
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
Валенсия
2 : 1
Альмерия
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Альмерия
1
был в запасе