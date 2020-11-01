Данте (Данте Ботфим)
№31
Защитник
Подписаться
Команда
Ницца
Возраст
37
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 18:00
Монпелье
3 : 1
Ницца
69'
69'
69'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 18:00
69'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 2
Ницца
24'
24'
24'
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 18:00
Ницца
2 : 1
Ланс
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур