Энди Джонсон
№17
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
был в запасе