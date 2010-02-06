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Карлос Минейру
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Шальке-04
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0
Шальке-04
0
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Хоффенхайм
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2
Хоффенхайм
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
Вердер
0 : 2
Шальке-04
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0
Шальке-04
2
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
2
Герта
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
1
Шальке-04
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Шальке-04
3 : 3
Гамбург
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Гамбург
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Штутгарт
1 : 2
Шальке-04
43'
43'
43'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Фрайбург
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
21.08.2009
21 авг. 2009
пт
21:30
Хоффенхайм
0 : 0
Шальке-04
21.08.2009
21 авг. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур