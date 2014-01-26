Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Ивица Олич
Марио Фернандес
Антонио Рюдигер
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Серхио Рамос
Патрик Шик
Денис Черышев
Артем Дзюба
Испания
Россия
Бельгия
Португалия
Англия
Нидерланды
Франция
Финляндия
Украина
Италия
Шотландия
ЦСКА
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Барселона
Челси
Ювентус
Ливерпуль
Бавария
Крылья Советов
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Ивица Олич
Марио Фернандес
Криштиану Роналду
Станислав Черчесов
Panini
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Нери Кастильо
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 4
Атлетико
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2
Атлетико
4
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 19 тур
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
66'
90'
66'
90'
66'
90'
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
66'
90'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 10 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 9 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 9 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 8 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Валенсия
1 : 0
Райо Вальекано
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1
Райо Вальекано
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 7 тур