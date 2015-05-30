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Тейку (Адольф Камганг)
№4
Защитник
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Команда
Сошо
Возраст
30
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
1
Урал
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Мордовия
1 : 0
Ахмат
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Мордовия
1
Ахмат
0
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
1
Ахмат
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:30
Ахмат
4 : 2
Спартак
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
4
Спартак
2
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
0
Ахмат
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
13:00
Амкар
2 : 1
Ахмат
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
2
Ахмат
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
18:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ахмат
22.03.2015
22 марта 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015
15 марта 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
2
Ахмат
1
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
16:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
07.03.2015
07 марта 2015
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ахмат
1
ЦСКА
2
был в запасе