Василий Грицук
№22
Полузащитник
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Команда
Александрия
Возраст
33
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Александрия
1 : 2
БАТЭ
34'
34'
34'
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
34'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Александрия
1
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Александрия
65'
65'
65'
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
1
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд