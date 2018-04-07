Неманья Тубич
№4
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
189
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018 17 марта 2018 сб 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018 11 марта 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
39'
39'
39'
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур