Джуниор Станислас
№19
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Возраст
31
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
88'
88'
88'
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
88'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала