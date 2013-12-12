Игорь Варцаба
№91
Вратарь
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Команда
Днепр
Возраст
30
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Фиорентина
2 : 1
Днепр
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
2
Днепр
1
был в запасе
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Днепр
4 : 1
Пандурий
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Днепр
4
Пандурий
1
был в запасе