Гильерме (Гильерме Мильомем)
№17
Нападающий
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Команда
Атлетико Минейро
Возраст
32
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Динамо
17.03.2011 17 марта 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Сити
1
Динамо
0
был в запасе
10.03.2011 10 марта 2011 чт 23:05
Динамо
2 : 0
Манчестер Сити
10.03.2011 10 марта 2011 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
2
Манчестер Сити
0
был в запасе