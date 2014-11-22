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Константин Пархоменко
№33
Полузащитник
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Команда
Сахалин
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2
Волга
3
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Сахалин
2
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 14 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Сахалин
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
2
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сахалин
0
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
28'
28'
28'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 2 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур