Олег Чуваев
№77
Вратарь
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Команда
Заря
Возраст
33
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Эстерсунд
2 : 0
Заря
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Эстерсунд
2
Заря
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Заря
2 : 1
Герта
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
2
Герта
1
был в запасе