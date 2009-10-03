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Сергей Фролов
№2
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
89'
89'
89'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
89'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
43'
43'
43'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
Носта
2 : 0
Луч
90'
90'
90'
90'
90'
90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
16:00
90'
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Носта
2
Луч
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур